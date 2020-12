Winningen

Die bekannten Verse „Markt und Straßen stehn verlassen, still erleuchtet jedes Haus, sinnend geh’ ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus“ aus dem berühmten Weihnachtsgedicht von Joseph von Eichendorff treffen in diesen Tagen auch in Winningen voll ins Schwarze. Das Moseldorf präsentiert sich im Advent als leuchtender Punkt in schwierigen Zeiten.