Eine neue halbe Stelle in der Stadtverwaltung kann in einem Haushalt mit Aufwendungen von insgesamt 461 Millionen Euro nur eine absolute Nebensächlichkeit sein. Doch genau daran, an der neuen halben Stelle eines Kulturlotsen, entzündete sich in der Haushaltssitzung des Koblenzer Stadtrats eine heftige Debatte. Diese legte die scharfe Grenze zwischen beiden Lagern erneut offen.