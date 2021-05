Trotz Eröffnung in Corona-Zeiten: Gülser Wochenmarkt feiert ersten Geburtstag

Einen Wochenmarkt in Corona-Zeiten eröffnen – viele würden das als Herausforderung sehen. Das Team des Gülser Wochenmarktes stellte sich genau dieser Herausforderung: Am Freitag feierten sie das erfolgreiche einjährige Bestehen. Hans Ternes, Vertreter des Organisationsteams, betont: „Ich glaube sogar, dass Corona das gar nicht so negativ beeinflusst hat.“ Zwar muss weiterhin auf Abstandsregeln und Maskenpflicht geachtet werden, ebenso dürfen nur 60 Personen auf den Festplatz, aber insgesamt bringt der Wochenmarkt eine Abwechslung zu der Isolation, die mit Corona einhergeht. „Umso glücklicher sind wir, dass wir den Markt gegründet haben“, so Ternes.