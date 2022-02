Trotz Absage der Session: Mitglieder des Alt-Herren-Corps haben viele Ideen für einen Neuanfang nach Corona

Eigentlich waren die Wagenbauer des Alt-Herren-Corps (AHC) schon im Frühherbst ganz in ihrem Element. Und auch zum Auftakt der Session 2021/22 lief alles nach Plan. Doch dann mussten die Karnevalisten die Segel streichen: Corona-bedingt wurden sämtliche Großveranstaltungen abgesagt – und damit auch der Straßenkarneval. Und jetzt schlägt auch noch der Krieg in der Ukraine aufs Gemüt. Wie geht man mit dieser schwierigen Situation um? Wir haben einen Ortstermin in der Wagenbauhalle des Traditionsvereins vereinbart.