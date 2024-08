Plus Mülheim-Kärlich

Trockengelegt: So sieht es im stillgelegten Tauris in Mülheim-Kärlich aus

i Keine Besucher, kein Wasser in den Becken: Ein ungewöhnlicher Anblick für Stammgäste des Tauris in Mülheim-Kärlich, der aber seit Jahren Realität ist. Fotos: Sascha Ditscher Foto: Sascha Ditscher

Das Spaß- und Freizeitbad Tauris ist auch jenseits der Stadtgrenzen von Mülheim-Kärlich bekannt. Seit einigen Jahren stehen die Badegäste vor verschlossener, wenn sie das Bad besuchen wollen. Ein Team der Rhein-Zeitung durfte sich im Inneren umsehen – so fühlt es sich an in den leeren Becken zu stehen.