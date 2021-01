Koblenz

Mehr Platz und mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger, dafür weniger Raum für fahrende und stehende Autos: Das soll der geplante Umbau der Trierer und Mayener Straße in Metternich und Lützel bewirken. Die städtische Politik hat das Großprojekt mehrfach sehr detailliert und kontrovers diskutiert. Jetzt ist das Vorhaben auf der Zielgeraden. Das finale Ja soll der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag, 4. Februar, geben.