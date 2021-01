Region

Wenn die 86-jährige Helga* den Männern, die sie beklaut haben, noch einmal gegenüberstehen würde, dann würde sie sie direkt erkennen. Sie hat ihre Gesichter noch ganz genau vor Augen. Die Frau muss immer wieder an den 7. Juli denken, der Tag, an dem ihr Schmuck im Wert von 30.000 Euro gestohlen wurde. Sie kann kann nachts nicht mehr gut schlafen, die Geschehnisse belasten sie psychisch stark, sagt die Seniorin. Was war passiert?