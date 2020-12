Archivierter Artikel vom 23.04.2020, 09:28 Uhr

Koblenz

Traumberuf finden: Koblenzer Azubi- und Studientage werden in virtuellen Raum verlegt

Die „Azubi- und Studientage Koblenz 2020 – Die Messe für Bildung und Karriere“, ursprünglich für den 24. und 25. April in der in der Koblenzer CGM-Arena geplant, muss aufgrund der aktuellen Corona-Situation verschoben werden. Stattdessen wird das Kennenlernen von Besuchern und Ausstellern in den virtuellen Raum verlegt.