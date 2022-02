Mit der Firma Marita Zell Raumdesign schließt in diesen Wochen wieder ein alteingesessenes Traditionsgeschäft in der Vallendarer Hellenstraße. Die Raumausstatter-Meisterin macht im RZ-Gespräch deutlich: „Ich schließe nicht aus Resignation etwa vor dem Internethandel oder weil ich keinen Spaß mehr habe. Nachdem ich mein Unternehmen seit dem 2. Mai 1979 mit Speed und meistens mehr als 12 täglichen Arbeitsstunden geführt habe, will ich nun einen Gang zurückschalten.“