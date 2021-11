Einen ersten Spatenstich in mehreren Schichten: so etwas sieht man selten. Bei der Hartkorn Gewürzmühle GmbH sollte am Freitag jeder Mitarbeiter, der mochte, zum Zuge kommen. Denn das Familienunternehmen wollte sich auch als guter Arbeitgeber vorstellen. Denn mit der erneuen Großinvestition in der Carl-Benz-Straße werden nämlich zahlreiche Neueinstellungen verbunden sein.