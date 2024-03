Plus Alken

Traditionelles Fest am Sonntag in Alken: Als der Moosemann den Berg herunterkullerte

Von Stefanie Braun

i Hoch zu Ross: Auch ein Ritter in glänzender Rüstung gehört natürlich zum Umzug. Zu Beginn liest der die Sage des Moosemanns vor, danach reitet er durch die Menge. Foto: Thomas Probst (Archiv)

776 Jahre gibt es das Event schon: das Moosemannfest in Alken. Oder doch nicht? Wann das Fest entstanden ist, weiß niemand mehr. Woher es kommt, können die Bürger in Alken dafür genau erklären. Gleich zwei Vereine, Historisches Alken und Heimatfreunde Alken, beschäftigen sich mit der reichhaltigen Geschichte des Moselortes. Am Wochenende steht das Fest, das auf einer Legende basiert, nun wieder an.