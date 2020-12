Koblenz

Französische Zwiebelcremesuppe, Sauerbraten mit Printensoße, Apfelrotkohl und Kartoffelklößen, zum Finale ein Dessert- und Käsebüfett: Das wollte der bekannte Koblenzer Koch Jean-Luc Mundel auch in diesem Jahr Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben oder in prekären Wohnverhältnissen leben, servieren. Doch dann verschlimmerte sich die Corona-Krise, und das traditionelle Essen für Bedürftige musste ausfallen. Doch am Ende wurde ein würdiger Ersatz gefunden.