Traditioneller Fassanstich durch Oberbürgermeister: Der Koblenzer Schängelmarkt ist eröffnet

Bis Sonntagabend gibt es in der Koblenzer Alt- und Innenstadt viel zu entdecken. In der Schlossstraße präsentieren Kunsthandwerker an mehr als 90 Ständen ihre von Hand gefertigten Produkte. In der Oberen Löhr lädt das Burgunderfest zum Verweilen ein. Autohäuser präsentieren auf dem Zentralplatz und am Löhrrondell die neuesten Modelle von Automarken aus der ganzen Welt.

Auf dem Jesuitenplatz, dem Plan und im Altengraben wird am Samstag und Sonntag noch viel Programm auf Bühnen geboten. Auf dem Görres-Platz stellt sich erstmals beim Schängelmarkt die Bundeswehr vor. Der Sonntag in Koblenz ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen. mtk Foto: Sascha Ditscher