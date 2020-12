Brodenbach

Ein Pkw ist am Samstag gegen 15.40 Uhr im Bereich des ehemaligen Fährkopfes in Brodenbach in die Mosel gerollt und versunken. Der 76-jährige Insasse, der als Tourist in der Region war, ist ertrunken. Laut Polizeiwache Brodenbach sollte das Auto umgeparkt werden, die Ehefrau des Fahrers hatte den Unfall beobachtet und ausgesagt, dass es frontal in die Mosel gefahren sei.