Totschlag wegen finanzieller Streitigkeiten? Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen 45-jährigen Mann

Laut Staatsanwaltschaft wird der 45-Jährige verdächtigt, in der Nacht zu Sonntag, 13. Oktober, auf einem Garagengelände in Urmitz einem 46 Jahre alten Mann im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung derart schwere Kopfverletzungen zugefügt zu haben, dass der Geschädigte kurz darauf verstarb.

Auslöser der Tat dürften nach bisher vorliegenden Erkenntnissen bereits länger andauernde finanzielle Streitigkeiten zwischen dem Beschuldigten und dem Tatopfer gewesen sein.

Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wurde der Beschuldigte am Sonntag vorläufig festgenommen und am Montag der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Koblenz vorgeführt. Diese hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags und der Haftgründe der Fluchtgefahr und der Schwerkriminalität erlassen.

„Der Beschuldigte macht derzeit von seinem Schweigerecht Gebrauch und befindet sich in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt in Rheinland-Pfalz“, heißt es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen zum Vorfall in Urmitz dauern an. red