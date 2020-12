Pfaffendorf

Die Ermittlungen gegen den Sohn der verstorbenen Pfaffendorferin, die mehrere Monate lang tot in ihrer Wohnung lag, dauern weiter an. Das teilt die Staatsanwaltschaft Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die verweste und ausgetrocknete Leiche der 90-Jährigen war im August 2019 in ihrer stark verwahrlosten Wohnung gefunden worden.