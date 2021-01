Koblenz

Genau dort, wo heute die „Weißer Höfe“ sehen, sorgten in den Jahren 2015 und 2016 archäologische Funde für großes Aufsehen – und das nicht nur, weil man menschliche Skelette entdeckte, sondern auch zahlreiche Funde freilegte, mit denen sich das Leben in der westlichen Altstadt im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit rekonstruieren lässt. Während die Auswertungen im Großen und Ganzen bereits im Sommer 2019 weitestgehend abgeschlossen waren, ließ man sich mit der Publikation noch Zeit. Bis jetzt.