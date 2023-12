Theaterpremiere auf Fort Konstantin: Bahn frei für die perfekte Illusion

Wenn das Publikum am Ende der Vorstellung Schauspielern applaudiert, die lediglich auf einer Leinwand zugegen sind, könnte man unter Umständen am Verstand der Zuschauer zweifeln. Tatsächlich aber ist das paradoxe Verhalten Folge einer perfekten Illusion. In seiner von ihm selbst so bezeichneten Anti-Advents-Komödie „Heilige Nacht an Bahnsteig 8“ bedient sich der Schauspieler, Autor und Regisseur Axel Hinz eines ungewöhnlichen Kunstgriffs.