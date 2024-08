Plus Koblenz

Teurer Treibstoff und Personalmangel: Nur 31 Schiffe bei „Rhein in Flammen“

Von Kim Fauss

i Der bunt leuchtende Schiffskorso gehört fast genauso zu Rhein in Flammen wie das Feuerwerk. Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Etwa 50 Schiffe fuhren in den Jahren vor der Pandemie noch im Konvoi bei Rhein in Flammen nach Koblenz – begleitet von großen Feuerwerken. Die Teilnehmerzahl ist seither deutlich zurück gegangen: 2022 musste der Korso aufgrund des Niedrigwassers abgesagt werden, und auch im vergangenen Jahr fand er nur in reduzierter Form statt. In diesem Jahr bleibt es aus anderen Gründen bei einer geringeren Teilnehmerzahl von 31 Schiffen.