Koblenz

Das knallrote Häuschen, in dem früher Eintrittskarten für Spiele der TuS oder von Rot-Weiß Koblenz verkauft wurden, hat einen neuen Standort und einen neuen Zweck. Hier, mitten auf dem Fußweg zur CGM-Arena, kurz vor der Halle, werden Corona-Testwillige verteilt: in diejenigen, die Symptome haben und zur Corona-Ambulaz auf der rechten Seite der Halle gehen und in diejenigen, die keine Symptome haben und links an der Halle entlang in die kleine ehemalige Fechthalle geschickt werden.