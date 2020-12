Koblenz

In Koblenz gibt es jetzt einen dritten bestätigten Cornavirus-Fall: Eine 50-jährige Frau ist am Mittwoch positiv getestet worden. Sie ist die Mutter der 21-jährigen Medizinstudentin, die sich Ende vergangener Woche bei einem Kongress in Karlsruhe angesteckt hatte und daraufhin in ihrem Auto zu ihren Eltern nach Koblenz gefahren ist. Seitdem befindet sich die Familie in häuslicher Quarantäne.