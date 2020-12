Koblenz

Nervenkitzel, Herzklopfen und Adrenalinschübe: Das Kribbeln im Bauch ist bei einem Besuch im Schängelland vorprogrammiert. So manches rasante Fahrgeschäft sorgt allein beim Zuschauen schon für ein Schwindelgefühl. Doch es ist genau das, was viele zur Kirmes lockt. Denn plötzliche Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit machen Spaß – etwas, das während der vergangenen Monate wegen der Corona-Pandemie ausblieb. Innerhalb von fünf Wochen ist am Wallersheimer Kreisel ein temporärer Freizeitpark entstanden, den Koblenz und die Region so noch nicht gesehen haben. 22 Fahrgeschäfte, Buden und Imbissstände sollen für Freude rund ums Kirmestreiben sorgen.