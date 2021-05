Nächster Schritt auf dem Weg zu einem Dorfgemeinschaftshaus im Koblenzer Höhenstadtteil Arenberg/Immendorf. Der Ortsbeirat forderte in seiner jüngsten Sitzung die Stadtverwaltung einstimmig dazu auf, in der Gemarkung Arenberg ein Bauvorhaben für ein Dorfgemeinschaftshaus einzuleiten. Standort dieses Gebäudes soll eine Fläche zwischen der Immendorfer und Urbarer Straße sein. Das betreffende Wiesengrundstück, das unmittelbar an einen Spielplatz angrenzt, ist bereits im Besitz der Stadt.