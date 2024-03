Plus Koblenz Tayhus wartet auf „Go“ für Hotel in Koblenz: Investor spricht über millionenschweres Bauprojekt Von Katrin Steinert i Investor und Großgastronom Kenan Tayhus Foto: Ruben Schäfer Es gibt kaum ein Bauprojekt in Koblenz, das so viele Menschen auf unterschiedliche Weise bewegt wie das geplante Hotel zwischen Firmungstraße und Hochbunker am Herletweg. Kenan Tayhus weiß, dass die Menschen über ihn und seine Vorhaben reden, und ja, auch sehr viel Kritisches gesagt wird. Lesezeit: 6 Minuten

Wir treffen den 50-jährigen Großgastronom vergangene Woche zum Gespräch im Adaccio am Görresplatz, einem seiner Restaurants in unmittelbarer Nähe zum Baugebiet. Mit am Tisch sitzt Ruben Schäfer, PR-Berater aus Sinzig. Tayhus und Schäfer kennen sich seit einigen Jahren, vor etwa zwei Monaten übernahm Schäfer die Pressearbeit für den Koblenzer. „Ich will, ...