Plus Koblenz Tausende sind in der Koblenzer Innenstadt: Das große Hallo beim Schängelmarkt Von Hannah Klein i Schängelgugge Koblenz gibt mit Sebastian Schneider (vorne im weißen Hemd) den Ton an. Foto: Hannah Klein Der 46. Schängelmarkt hat am Wochenende die gesamte Koblenzer Innenstadt noch einmal aufleben lassen. Mehrere Tausend Menschen schlendern an drei Tagen durch die Koblenzer Straßen, genießen kulinarische Köstlichkeiten zu guter Musik und werden vor insgesamt fünf Bühnen mit einem abwechslungsreichen Programm unterhalten. Lesezeit: 4 Minuten

Mit Einbruch der Dunkelheit verwandelt sich der Jesuitenplatz in einen magischen Ort: Bunte Scheinwerfer pulsieren in der Nacht, rockige Klänge, gepaart mit kraftvollen Stimmen, ziehen das Publikum in ihren Bann. Die fünfköpfige Band Non Plus X ist nach ihrem Soundcheck am Nachmittag mit voller Wucht zurück und begeistert mit einem ...