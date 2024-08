Plus Koblenz

Taschenlampenkonzert am Deutschen Eck: Rumpelstil spielt für den guten Zweck

i Leuchtende Taschenlampen und glänzende Kinderaugen: beim Taschenlampenkonzert mit der Band Rumpelstiel –hier 2023 in Köln. Foto: Martina Goyert

Ein Benefiz-Taschenlampenkonzert für Familien mit der Band Rumpelstil findet am Samstag, 17. August, am Deutschen Eck statt. Veranstaltet wird es vom Verein Bunter Kreis Rheinland, der laut Pressemitteilung verspricht: „Alle Einnahmen fließen zu 100 Prozent in die Projekte des Vereins, der im Raum Bad Kreuznach bis Leverkusen Familien mit zu früh geborenen, chronisch und schwer kranken sowie beeinträchtigten Kindern unterstützt.“