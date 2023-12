Für den Einzelhandel ist die Zeit vor Weihnachten das lukrativste Geschäft des Jahres. Volle Innenstädte und gefüllte Geldbeutel locken allerdings auch ganz anderes Klientel an: Taschendiebe. Damit sie in Koblenz so wenige Opfer wie möglich finden, klären Stadt und Polizei seit vielen Jahren zu diesem Thema auf. Welche Tricks man kennen sollte, wenn man auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs ist.