Bassenheim/Mendig

Das Jahr 2021 ist komplett gestrichen – zumindest aus karnevalistischer Sicht in der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm, sagt Daniela Kunz-Scheuring. Alles wird, so wie es für die schon laufende Session geplant war, in das Jahr 2022 geschoben, erklärt die Vorsitzende der Tanzgruppen Bassemer Bur-Jecke. Dennoch wollen die Karnevalsvereine der VG ein gemeinsames Projekt starten: eine Onlinesitzung. Unter dem Flaggschiff der VG habe man sich zusammengetan und eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, sagt Kunz-Scheuring. Die Idee: eine große Sitzung, statt vieler kleiner.