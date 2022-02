Tag der Kinderhospizarbeit

Er hat das Ziel, die Inhalte der Kinder- und Jugendhospizarbeit bekannter zu machen, Menschen für ehrenamtliches Engagement zugewinnen, finanzielle Unterstützung zu finden sowie das Thema Tod und Sterben von jungen Menschen zu enttabuisieren, heißt es dort weiter. In Koblenz werden am späten Nachmittag Plätze in der Innenstadt und Schaufenster in der Oberen Löhr mit grünen Lichtern illuminiert, Polizei-, Feuerwehr- und Rettungswagen fahren mit grünen Bändern. Am Löhrrondell gibt es einen Infostand.