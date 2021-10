Da sitzt ja jemand auf der Rückbank des Polizeiautos. Kinderaugen entgeht nichts, doch noch ist die Überraschung nicht aufgeflogen. Am Freitagnachmittag wollte sich die Gruppe des Kinderhorts Koblenz eigentlich „nur“ das blau-weiße Polizeigefährt anschauen. Doch was die Kinder im Grundschulalter nicht wissen, die Beamten haben eine Berühmtheit an Bord: Spiderman.