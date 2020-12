Koblenz

Zurzeit läuft der Verkehr überall ziemlich gut, weil es einfach deutlich weniger Verkehr gibt. Das ist auch der Grund, warum eine weitere Etappe bei der Sanierung der Südtangente jetzt vorgezogen wird. Ab kommenden Montag, 4. Mai, wird die von Lahnstein kommend rechte Spur, die nach Koblenz abbiegt, zusätzlich gesperrt. Der Verkehr rollt dann nur noch auf der linken Spur. Hier darf man dann aber sowohl weiter geradeaus in Richtung Hunsrück fahren als auch rechts in die Stadt abbiegen. Infos hierzu und zu den anderen wichtigen Neuerungen an der Baustelle: