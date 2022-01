Der Verkehr auf der Südtangente rollt – meistens. Längst haben sich die Autofahrer an die halbseitige Sperrung, an Tempo 40 und an kleinere Staus im Berufsverkehr gewöhnt. Noch vermutlich bis in den Mai hinein wird dort gearbeitet. Doch parallel wird schon eine neue Baustelle in dem verwirrenden Gebilde Südtangente mit den vielen Auf- und Abfahrtästen aufgemacht.