Koblenz Südliche Vorstadt Koblenz feiert Kirmes: Buntes Programm und Livemusik Die südliche Vorstadt feiert Kirmes. Mit einem bunten Programm für Jung und Alt wird von Samstag, 31. August, bis Montag, 2. September, die 75. Vorstädter Kirmes an der Pfarrkirche St. Josef gefeiert.

Das teilt die Kirmesgesellschaft St. Josef 1948 mit. Fassanstich auf dem Kirmesplatz ist um 15 Uhr. Das Hochamt am Sonntag beginnt um 10 Uhr. Für musikalische Unterhaltung ist an allen Tagen gesorgt: Am Samstag spielt um 18 Uhr die Non Stop Dancing Band, am Sonntag, ab 16 Uhr, und am ...