Koblenz

Südliche Vorstadt in Koblenz: Straßenarbeiten stehen an

Der Fahrbahnbelag in einem Teil der Rizzastraße – zwischen Hohenzollernstraße und Bahnhofstraße – und in der Straße Neustadt im Bereich der Auffahrt zur Pfaffendorfer Brücke wird erneuert. Die Arbeiten beginnen am Dienstag, 12. April, und dauern voraussichtlich bis Mittwoch, 20. April, an, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Arbeiten in den beiden Bereichen finden nacheinander statt.