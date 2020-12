Koblenz

Suchtberatungsstellen beraten und behandeln, begleiten und stabilisieren Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen in Krisen sowie in dauerhaft herausfordernden Lebenssituationen. 1300 Suchtberatungsstellen unterstützen bundesweit mehr als eine halbe Million Menschen. Die Einrichtungen leisten, wie die Koblenzer Caritas mitteilt, in einer „gut ausgebauten kommunalen Suchthilfe eine unverzichtbare Hilfe“: Sie retten Leben und helfen, Gewaltspiralen in Familien und im öffentlichen Raum zu durchbrechen.