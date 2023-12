Plus Koblenz & Region Sturmböen in Großregion Koblenz: Umgestürzte Bäume blockieren Straßen in Stadt und Land Wind und Sturmböen fegen über Koblenz und die Region. Dutzende Anrufer melden bei der Polizei umgestürzte Bäume. Von Katrin Steinert

Ein Sprecher aus der Führungszentrale des Polizeipräsidiums Koblenz erklärt am Dienstagabend auf Anfrage unserer Zeitung: "Wir erhalten sehr viele Mitteilungen über umgestürzte Bäume und Bauzäune." Als Beispiel für das Koblenzer Stadtgebiet nennt er einen umgekippten Baum in der Straße In der Hohl. Sie führt durch ein Waldstückchen und dient als Verbindung ...