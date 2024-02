Plus Koblenz Stromausfall im Gewerbepark Bubenheim: Trafostation hat gebrannt Eine Trafostation in der Ferdinand-Nebel-Straße im Gewerbegebiet Bubenheim hat am Mittwochmorgen gebrannt. Bei ansässigen Unternehmen kam es in der Folge zu Stromausfällen.

Was das Feuer in der Trafostation am Morgen ausgelöst hat, konnte noch nicht abschließend geklärt werden, teilte die zuständige Energieversorgung Mittelrhein (Evm) am Mittwoch auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Anlieger der Ferdinand-Nebel-Straße berichteten, es habe zuletzt mehrfach Stromausfälle in der Straße gegeben. Die Evm bestätigte das auf Nachfrage, man gehe ...