Koblenz

Streitigkeiten eskalieren: Mann durch Angriff mit Messer schwer verletzt

In einem Lebensmittelgeschäft in der Koblenzer Löhrstraße ist es am Samstagmorgen gegen 10.52 Uhr zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern gekommen. Einer der Beteiligten wurde dabei durch ein Messer schwer verletzt.