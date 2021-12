Es hatte sich bereits in der mündlichen Verhandlung angedeutet, jetzt haben es die Nachbarn von Big Bamboo und The Saloon (ehemals Coyote Ugly Club) auch schriftlich im Urteil: Sie haben keinen Anspruch auf ein Einschreiten der Stadt Koblenz gegen deren Betrieb. Damit gab das Oberverwaltungsgericht (OVG) Koblenz in zweiter Instanz der Stadt Recht, nachdem es das Verwaltungsgericht in erster Instanz noch anders gesehen hatte.