Koblenz

Swingerklub und kein Ende: Gegen zwei Urteile des Verwaltungsgerichts Koblenz, in dem es um die Konzession für das Big Bamboo und den benachbarten früheren Coyote Ugly Club ging, will die Stadt Berufung einlegen. In den Urteilen war die Stadt aufgefordert worden, die Rechte der Nachbarn besser zu schützen. Außerdem zweifelte das Gericht an, dass die Konzession für beide Betriebe im Stadtteil Stolzenfels rechtens sei, so war in beiden Fällen eine „Speise- und Schankwirtschaft“ als Betriebsart genannt worden.