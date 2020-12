Weitersburg

Die Ausweisung und die Erschließung neuer Gewerbegebiete waren in Weitersburg schon immer ein heißes Eisen. Bislang war es aber so, dass Politik, Investoren und Anlieger am Ende immer einen Kompromiss gefunden haben, mit dem alle leben können. Im Falle des geplanten Gewerbegebiets West im Bereich Grenzhäuser Straße/„Am Römergrund“ sieht es jedoch dieses Mal ganz anders aus. Es hat sich sogar die Bürgerinitiative „Lebenswertes Weitersburg“ gebildet, in der sich auch diejenigen organisiert haben, die ihre landwirtschaftlichen Flächen nicht abgeben wollen.