Koblenz

Streiks finden kein Ende: Auch in Koblenz fallen wieder Busse aus

i Ein Plakat mit der Aufschrift "Warnstreik" hängt an einer Bushaltestelle. (Symbolbild) Foto: Thomas Frey/dpa

Verdi hat erneut Busfahrer in Rheinland-Pfalz zum zweitägigen Streik aufgerufen. In Koblenz greift am 29. Februar und 1. März deshalb wieder ein Sonderfahrplan.