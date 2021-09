Der Koblenzer Florian Opalka ist Vater von zwei Kitakindern – und meint: „Es müsste einen Aufschrei von den Eltern geben.“ Er hat vor gut zehn Tagen in unserer Zeitung gelesen, wie hoch die Infektionszahlen bei den unter 20-Jährigen waren (1. September: Inzidenz 373,1) – und dass alle Schüler zweimal in der Woche getestet werden, um Infektionsketten zu unterbrechen und um andere in der Klasse schützen.