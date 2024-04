Plus Koblenz Straßensperrung auf der Höhe: Arbeiten „Am Kratzkopfer Hof“ beginnen bald i Die Straßenarbeiten „Am Kratzkopfer Hof“ beginnen am 24. April. Voraussichtlich bis zum 17. Mai muss die Straße, die die Pfaffendorfer Höhe mit dem Asterstein verbindet, voll gesperrt werden. Foto: Sascha Ditscher Der Fahrbahnbelag in der Straße „Am Kratzkopfer Hof“ zwischen der Pfaffendorfer Höhe und dem Asterstein wird von Mittwoch, 24. April, bis Freitag, 17. Mai, erneuert. Lesezeit: 1 Minute

Am 24. April erfolgen zunächst die Verkehrssicherung und die Vorarbeiten. Am 25. April wird dann der Fahrbahnbelag abgetragen. Darauf folgen bis zum 14. Mai die Vorarbeiten an Schächten, Schiebern und Randeinfassungen. Am 15. Mai soll die neue Fahrbahndecke aufgetragen werden, teilt die Stadtverwaltung