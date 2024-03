Plus Koblenz Straßenkunst in Koblenz: Graffitikünstler Citerart gestaltet moderne Blumentaschen i Solche mit Graffiti-Kunst verschönerte Blumentaschen sollen zukünftig die Koblenzer Innenstadt verschönern. Foto: Koblenz-Stadtmarketing GmbH Lesezeit: 1 Minute Mehr Farbe für die Koblenzer Innenstadt: Gemeinsam mit dem Graffitikünstler Citerat entstehen in der Koblenzer Innenstadt moderne Blumentaschen.

Das Projekt startete zur Bundesgartenschau 2011 unter dem Titel „Kunst unterwegs“, um ein kostenfreies Kunstangebot in der Innenstadt zu bieten. Das Konzept wurde von der Koblenz-Stadtmarketing GmbH neu interpretiert und gemeinsam mit Citerart und einigen Koblenzer Gewerbetreibenden in die Tat umgesetzt. Voraussichtlich ab Mitte April werden Besucher in Koblenz die ...