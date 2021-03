Total nervig war es immer schon, aber in Corona- und Homeoffice-Zeiten wurde es wirklich schwierig: Das weltweite Netz war im Koblenzer Stadtteil Stolzenfels ein rares, teures Gut. Wohnungen an Studenten zu vermieten war deshalb schwierig, Homeoffice nur unter größten Problemen mit viel Geld zu bewältigen, ein Unternehmen zu führen nahezu unmöglich. Vieles wurde versucht, doch eine Lösung kam nicht in Sicht.