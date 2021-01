Koblenz/Kreis Mayen-Koblenz

Armin Laschet ist neuer Vorsitzender der CDU Deutschland: Das hat die Mehrheit der CDU-Delegierten am Wochenende auf einem digitalen Parteitag entschieden. In der Stichwahl gewann Laschet gegen Friedrich Merz. Die beiden hatten sich in einem ersten Wahlgang gegen Norbert Röttgen durchgesetzt.