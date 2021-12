Rund 3000 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Syrien und Koblenz. Alles andere als eine kleine Distanz – zumal in Zeiten, in denen es weder das Flugzeug noch die Eisenbahn oder das Automobil gab. Aber dennoch gibt es kulturell gemeinsame Wurzeln. Denn genauso wie Koblenz war auch Syrien einst eine Grenzprovinz des Römischen Reichs. Auf diese gemeinsamen Wurzeln spielt ein neuer Chor in Koblenz an, den der Syrer Amir Khalif vor drei Monaten unter dem Namen Apameia ins Leben gerufen hat.