Stephanie Mersmann zur abgesagten Session: Den Karneval kriegt keine Pandemie klein

Es ist einfach nur frustrierend: Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen bereiten in Koblenz jedes Jahr den Karneval vor, stecken in ihrer Freizeit unzählige Stunden Arbeit in das Sitzungsprogramm, trainieren für die Tanzdarbietungen, schneidern Kostüme, basteln Deko, bauen Wagen für den Rosenmontagszug, die Vereine geben außerdem viel Geld aus – und dann wird wegen Corona alles abgeblasen.