Stephan Otto: Wechsel bei CDU Koblenz musste stattfinden

15 Jahre lang hat Anne Schumann-Dreyer die CDU-Fraktion im Koblenzer Stadtrat angeführt. In dieser Zeit war die Union bis auf die letzten beiden Jahre meist mit Abstand stärkste Kraft. Seit der Kommunalwahl 2019 jedoch findet sich die CDU in der Opposition wieder. Kurz vor Weihnachten hat Stephan Otto die langjährige Vorsitzende an der Fraktionsspitze abgelöst. Im Interview mit unserer Zeitung spricht der 54-Jährige über den nicht ganz geräuschlosen Wechsel, über seine Ziele, die Schwierigkeit inhaltlicher und personeller Veränderungen und die ungewohnte Oppositionsrolle im Stadtrat.